Un mio ritorno al Milan? Ne parlerò il giorno in cui chiuderò col Real Madrid: se chiuderò tra 20 anni penso che potrò andare in pensione invece che andare al Milan. Quella rossonera è una delle poche squadre che tengo nel cuore perché mi ha cresciuto: non come giocatore, ma come allenatore". È un giocatore di una qualità straordinaria. Negli ultimi anni ha sofferto di un infortunio al ginocchio che l'ha costretto a stare fuori, ma è importante. Del futuro non so, sta parlando con la società per un rinnovo. Ma mi fermo solo all'aspetto tecnico". E sull'ipotesi di tornare al Milan come consigliere: "C'è Maldini che sta facendo un lavoro strepitoso, non ce n'è bisogno di due". ". Carlo Ancelotti parla così ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport su Radiorai il giorno dopo il successo per 3-2 del Real Madrid sul campo di Siviglia che è valso una serie ipoteca sulla vittoria della Liga. Il tecnico, che ha guidato il Diavolo dal 2001 al 2009, parla anche della possibilità di un approdo in rossonero di Asensio : "". E sull'ipotesi di tornare al Milan come consigliere: "".

Sulla Champions

"Il Real Madrid ha le possibilità per storia, tradizione e qualità di competere fino alla fine. Adesso abbiamo una sfida durissima contro il City. Ci giochiamo le nostre carte. È stata durissima anche contro Psg e Chelsea. La nuova regola del gol in trasferta che non vale più doppio rende queste sfide più equilibrate e avvincenti".

Sul possibile arrivo al Real di Mbappé

"Dico che il futuro di questo club, grazie al presidente Perez, è di altissimo livello. E lo sarà anche nei prossimi anni a prescindere dai giocatori che possono venire. Il Real Madrid ha fatto la storia del calcio nel dopoguerra e continuerà a farlo per molti anni ancora".

Ancelotti: "Benzema è come il vino, migliora di giorno in giorno"

