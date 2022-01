Dopo che qualche ore fa in un’intervista alla Nazione,– direttore generale della Fiorentina – aveva aperto alla cessione di Vlahovic a gennaio , il dirigente viola è tornato a parlare stamane per fare chiarezza in merito a una presunta proposta della Juventus per il capocannoniere serbo della Serie A, in scadenza a giugno 2023 e che non intende rinnovare il proprio contratto con la società gigliata. Barone ha escluso che il club bianconero abbia avanzato un’offerta smentendo lo scoop delladi questa mattina: “”. Un altro messaggio forte e chiaro mandato all’entourage del giocatore e al ragazzo che starebbe rifiutando la corte dell’Arsenal (club che ha presentato un’offerta da 70 milioni che avrebbe il gradimento del club viola) ed allarma il club con l’eventualità di liberarsi a costo zero tra 12 mesi, senza che la Fiorentina ottenga nulla in cambio.