"Mi piacerebbe giocare nel Boca Juniors". Parola di Mario Balotelli. Protagonista su Twitch in compagnia di Sergio Aguero, ex attaccante con cui Mario ha giocato al Manchester City, l'attaccante italiano dell'Adana Demirsport, ha confessato il suo sogno di vestire la maglia degli Xeneizes.

Un club argentino che mi piace? Il Boca. Guarda che titolo che ti do. Se mi chiama Riquelme (oggi vicepresidente della formazione di Buenos Aires, ndr), ci vado. Tutti i bambini d'Europa sono cresciuti guardando video di Maradona o di Roman al Boca e io da bambino conosco questo club grazie a loro. Almeno un anno della mia carriera lo vorrei vivere al Boca".

In questa stagione in Turchia, Balotelli ha totalizzato 13 gol in 30 partite totali, di cui 12 in campionato e 1 in Coppa di Turchia.

