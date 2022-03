Jorginho vorrebbe tornare ad assaporare l’atmosfera della Serie A. In questa settimana con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini , proverà a riscattare quel maledetto rigore sbagliato contro la Svizzera e staccare insieme ai compagni il biglietto per Qatar 2022, in futuro peròvorrebbe tornare ad assaporare l’atmosfera della Serie A.

A confidarlo è l’agente del regista del Chelsea Joao Santos, ospite questa mattina alla "Palermo Football Conference", che ha parlato del presente e del futuro del suo assistito: “Per lui giocare in Serie A è un sogno. Il suo cuore è qui. Oggi può giocare in 4/5 squadre: Milan, Inter, Juve, Roma o Napoli”.

"Conosco Cherubini dai tempi di Foligno ma ho parlato anche con il Milan"

"La Juve? Conosco Cherubini dall'esperienza al Foligno, ma sono tanti i club che si interessano a lui. In passato ho parlato con il Psg, il Barcellona e anche con Massara del Milan. Non so se lo vogliono adesso. Anche con Massara parlo. Non so però se sono ancora interessati. La realtà è che in questo momento non si può fare niente. Il Chelsea non può vendere, non può comprare e non può rinnovare i contratti. Jorginho ha ancora un contratto fino al giugno 2023: dopo il Mondiale vedremo di lavorare per il suo rinnovo”.

