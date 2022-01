Il mercato della Fiorentina non è chiuso”. Nel giorno in cui la Gazzetta dello Sport lancia la notizia Dusan Vlahovic, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, in un’intervista a ‘La Nazione’, apre a una cessione del serbo già a gennaio. Il dirigente viola però sottolinea che, nonostante proposte dall’Inghilterra siano arrivate, l’entourage del giocatore per ora non le ha prese in considerazione. ”. Nel giorno in cui la Gazzetta dello Sport lancia la notizia dell’offerta della Juventus per battere la concorrenza dei club inglesi e aggiudicarsi subito il cartellino di, il direttore generale della Fiorentina, in un’intervista a ‘La Nazione’, apre a una cessione del serbo già a gennaio. Il dirigente viola però sottolinea che, nonostante proposte dall’Inghilterra siano arrivate, l’entourage del giocatore per ora non le ha prese in considerazione.

Qualche inglese (Arsenal e Manchester City nel dettaglio, ndr) si è fatta viva con la Fiorentina, , ma l’accordo non c’è e non ci può essere se qualcuno... Noi, in ogni caso siamo a disposizione.

Ad

Insomma Vlahovic può partire subito. Anche alla Juventus? Questo è tutto da vedere anche perché per ora la proposta pervenuta al club viola più concreta è quella dell’Arsenal che ha messo sul piatto 70 milioni. Il giocatore però ha altre idee per il suo futuro e per questo la situazione di stallo resta. “Se c’è stata una minima apertura dall’entourage del giocatore? Zero” chiosa Barone, che lancia un messaggio in codice al proprio numero 9: “Io sono concentrato sul gruppo, da sempre. E non sul singolo. Voglio dire: è il gruppo che porta avanti quello che stiamo facendo e raccogliendo in questa stagione. Le vedete da soli. Una volta a far bene, ad essere anche il 50 per cento della squadra è un giocatore, la volta dopo il protagonista è un altro. E quella successiva un altro ancora. E’ il totale del gruppo che fa la differenza...”.

Calciomercato Inter, ecco Onana: visite mediche finite, firmerà quinquennale 04/01/2022 A 12:37

Barone: "Vlahovic illude tifosi, è un anno che alza la richiesta"

"Ikonè e Piatek potrebbero non essere i nostri soli colpi"

Tra le squadre più attive in questo mercato di gennaio in entrata, con gli acquisti di Ikoné e Piatek (preso proprio per cautelarsi in caso di uscita di Vlahovic) secondo Barone la campagna acquisti/cessioni della Fiorentina potrebbe riservare altre sorprese. “Quindi ci sarà qualche uscita, ma staremo molto attenti anche al resto. Non si sa mai, no?”.

Piatek: "Io e Vlahovic possiamo giocare insieme"

Calciomercato Ufficiale, Ferran Torres al Barcellona: al City 55 milioni di euro 28/12/2021 A 13:44