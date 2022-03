Brozovic nella giornata di martedì ha firmato Marcelo l’insostituibile , resterà in nerazzurro per altre quattro stagioni. Dopo settimane e settimane a limare gli ultimi dettagli,nella giornata di martedì ha firmato il contratto con l’Inter chiudendo la questione rinnovo che diventava col passare dei giorni sempre più pressante, stante l’appeal del giocatore e soprattutto quel precedente accordo in scadenza il 30 giugno prossimo.

Un prolungamento di contratto fondamentale, in un momento di stagione particolare – in cui l’Inter ha perso la testa della classifica e si trova ad inseguire – e che segue quelli già ufficializzati di altri due pilastri, Lautaro e Barella, garantendo stabilità al futuro progetto nerazzurro, influenzato dalle difficoltà economiche della proprietà cinese ma nel medesimo tempo puntellato dalla gestione assennata di Beppe Marotta e del management nerazzurro.

Guadagnerà 6 milioni più bonus

Come sottolinea Fabrizio Biasin, caporedattore sport di Libero e molto ferrato in merito a situazioni legate all’Inter, solo per questioni di stampo burocratico l’annuncio non è arrivato nella giornata odierna ma la firma è arrivata ed è quella che conta vista l’importanza nello scacchiere del croato che non ha un sostituto in rosa e da svariati anni è uno dei registi davanti alla difesa che garantiscono il più alto rendimento non solo in Serie A ma a livello internazionale. Ma quanto guadagnerà? Secondo La Repubblica, Brozovic guadagnerà qualcosa più di sei milioni di euro netti a stagione più circa uno di bonus.

L'importanza di chiamarsi Brozovic (dati Fbref.com, Lega Serie A, Sofascore)

Km percorsi a partita 11,65 km (1° in Serie A) Passaggi completati a partita 68,4 (1° in Serie A) % Passaggi riusciti a partita 92% (3° in Serie A) Passaggi progressivi 161 (3° in Serie A) Palloni toccati 2162 (4° in Serie A) % dribbling riusciti 73,7 (8° in Serie A) Plus/minus * + 36 (2° in Serie A) Plus/minus 90' ** + 1,5 (4° in Serie A)

* Con plus/minus si intende il differenziale fra gol segnati e gol subiti col giocatore in campo

Ora che il futuro è blindato, Inzaghi spera di averlo in campo già domenica contro la Fiorentina. Il croato svolgerà lavoro personalizzato fino a giovedì, salvo poi alzare i toni e rientrare in gruppo nell’immediata vigilia del match contro la squadra di Italiano. Il suo impatto e la sua importanza nello scacchiere tattico interista è determinante, nelle uniche due partite di campionato saltate Handanovic e compagni sono usciti sconfitti.

Sfruttando l’intera settimana a disposizione Inzaghi conta di averlo abile e arruolabile per la sfida contro i gigliati, in cui l’Inter sarà chiamato a cercare i tre punti. Nell’undici titolare dovrebbe vedersi anche per la prima volta Robin Gosens, che potrebbe vincere il ballottaggio su Ivan Perisic.

Calhanoglu: "All'Inter ho trovato una mentalità vincente"

