Marcelo l’insostituibile , resterà in nerazzurro per altre quattro stagioni. Dopo settimane e settimane a limare gli ultimi dettagli,ha firmato il contratto con l’Inter chiudendo la questione rinnovo . Una questione diventava col passare delle settimane sempre più pressante, stante l’appeal del giocatore e soprattutto quel precedente accordo in scadenza il 30 giugno prossimo.