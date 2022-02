A mercato chiuso, restano a disposizione solamente gli svincolati per un colpo di riparazione. Tra nomi dall'illustre passato e vecchie meteore, diamo un'occhiata alla lista dei giocatori senza contratto.

Diego Costa e Marlos nomi caldi

Ad

Scorrendo la lista fanno gola in particolare Diego Costa e Marlos. Per il centravanti ex Atletico Madrid sono tante le squadre interessate, prima su tutte il Valencia, ma anche la Salernitana aveva effettuato un sondaggio. Il brasiliano si è appena liberato dall'Atletico Mineiro.

Calciomercato Tiago Pinto: "Nessuno può garantire la permanenza di Zaniolo" 3 ORE FA

Diego Costa con l'Atletico Mineiro Credit Foto Getty Images

Per Marlos, per 8 anni colonna portante dello Shakhtar Donetsk, non sembrano invece esserci destinazioni immediate. Sul fronte italiano c'è la possibilità di affidarsi a Graziano Pellè per l'attacco, svincolatosi dal Parma l'estate scorsa. Proprio alla società emiliana era stato accostato Sebastian Giovinco, il quale non ha trovato l'accordo con il club in cui avrebbe ritrovato Buffon.

I vecchi leoni del calcio europeo

Non mancano nomi dalla grande esperienza internazionale. L'ex Arsenal Koscielny non ha rinnovato con il Bordeaux, ma sembra destinato al ritiro. Il Monza starebbe seguendo Jack Wilshere, anche lui talento sbocciato nei gunners.

Gomis, vicino al Galatasaray Credit Foto Eurosport

L'ex bomber del Lione Gomis è vicino all'approdo al Galatasaray, mentre è stata breve l'avventura in Kuwait di John Obi Mikel, nome suggestivo tra i parametri zero.

Zarate, Asamoah e gli esperti di Serie A

Per finire una carrellata di calciatori che vantano esperienze tra Serie A e Serie B. Dall'ex Roma Grenier, alla meteora milanista Rodrigo Ely l'elenco è lungo. Tra i difensori ci sono tre protagonisti di derby romani come Wallace, Lulic e Castan, oltre all'ex Milan Musacchio.

Milan-Atalanta, Serie A 2020-2021: Mateo Musacchio (Milan) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Svincolato anche il nordcoreano Han che fu acquistato dalla Juventus nel 2019, dopo una buona stagione al Perugia. Sul mercato le vecchie conoscenze interiste Taider, Zarate e Asamoah. Non può mancare la menzione di Carlos Tevez che a 38 anni potrebbe ripartire dalla serie B argentina.

Vlahovic: "La maglia numero 7? Non rappresenta nulla per me"

Calciomercato Juventus, ufficiale: Bentancur e Kulusevski al Tottenham IERI A 16:33