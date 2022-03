L’incontro però non si svolgerà e le parti hanno deciso di riaggiornarsi ancora una volta, verosimilmente dopoil match contro il Villarreal, ma con data ancora da definire. Un colpo di scena che fa capire come per i bianconeri non ci sia alcuna urgenza di chiudere la partita e, probabilmente, che lascia intendere come la freddezza fra le parti sia reale. Nulla di fatto. Giovedì 10 marzo, dopo pranzo, doveva essere il giorno dell’atteso faccia a faccia fra la dirigenza della Juventus al gran completo e l’entourage di Paulo Dybala, guidato dall’agente Jorge Antun, per ridiscutere i dettagli del rinnovo del numero 10 bianconero , che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022.e le parti hanno deciso di riaggiornarsi ancora una volta,. Un colpo di scena che fa capire come per i bianconeri non ci sia alcuna urgenza di chiudere la partita e, probabilmente, che lascia intendere come la freddezza fra le parti sia reale.

Offerta più bassa e i dubbi sulla tenuta fisica: perché la Juve non ha fretta di rinnovare

Dybala, che secondo alcuni avrebbe anche potuto essere presente in prima persona al vertice, avrebbe dovuto rispondere all'offerta al ribasso della Juve rispetto all'accordo di ottobre (8 milioni di euro fino al 2027 più due milioni di bonus), non firmata per gli ormai noti problemi burocratici di Jorge Antun (iscritto nell’albo degli agenti FIFA dal Coni solamente lo scorso 26 gennaio). Quattro-cinque mesi dopo il mondo si è capovolto, la Juventus ha fissato un tetto più stringente agli ingaggi e si è convinta a ridiscutere in termini estremamente differenti la proposta per il proprio numero 10, che sperava di restare a vita alla Juventus ma, giorno dopo giorno, appare sempre più vicino a svestire il bianconero. Ma quali sono i termini di questa nuova proposta della Juventus? Un contratto triennale da 7 milioni più bonus, con un drastico taglio delle commissioni. Una proposta in linea, su per giù, con quella di Vlahovic - il nuovo top player che la Juventus ha ingaggiato nel mercato di gennaio - e, inferiore, a quella di un pilastro della Juve del futuro, Matthijs de Ligt. Soprattutto un'offerta che la Juventus non intende in alcun modo alzare o ridiscutere. Prendere o lasciare, insomma.

Inter alla finestra

Ed ora Dybala che farà? Se prima di questa colpo di scena, la priorità di Dybala ed Antun era sempre stata la Juventus e trovare un accordo per prolungare la sua avventura nella squadra dove i tifosi lo amano e lo hanno sempre sostenuto, ora l’impressione è che si possa davvero guardare intorno e valutare le proposte di club interessati a ingaggiarlo e magari ad offrirgli più soldi e un ruolo da protagonista. E’ ancora presto per capire quali delle proposte che arriveranno (o sono già arrivate) alla Joya ma un club su tutto, pare interessato a tesserare Dybala, l’Inter dell’ex ad bianconero Beppe Marotta. “I tentativi vanno fatti” ha detto il dirigente nerazzurro in una recente uscita e – vista anche l’abilità di Marotta di chiudere affari a costo zero – in passato è sempre meno fantascientifico immaginarsi che Dybala possa prendere in considerazione di svestire il bianconero e diventare il nuovo fantasista nerazzurro.

