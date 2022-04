La stagione del calcio è ancora in corso, ma già si pensa alla prossima stagione. Sarà Khvicha Kvaratskhelia il primo acquisto estivo del Napoli. L'accordo c'è, mancano le firme su un contratto di cinque anni (fino al 2027), e allora andiamo a conoscere il prossimo acquisto degli azzurri.

Di proprietà del Rubin Kazan - con cui il contratto è stato sospeso in seguito all'inizio della guerra - il 21enne fantasista ha deciso di far ritorno in patria e dal 24 marzo è tra le fila della Dinamo Batumi. Si tratta di un attaccante esterno e, nell'idea dei dirigenti del Napoli, prenderà il posto del partente Lorenzo Insigne, diretto in Canada. Sarà quindi Napoli e non Milan, come invece si paventava a fine 2021.

La giovane carriera di Kvaratskhelia

Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Tbilisi (proprio come l'ex terzino rossonero Kakha Kaladze, oggi sindaco della capitale georgiana), Kvaratskhelia gioca nel campionato russo dal 2019, prima alla Lokomotiv Mosca e poi al Rubin. Esterno d'attacco "alla Rebic" (183 centimetri d'altezza), è ambidestro, anche se, proprio come il croato, preferisce partire da sinistra. In possesso di una grande accelerazione palla al piede, è uno straordinario dribblatore. Nello scorso campionato ha segnato 4 gol e 8 assist in 23 presenze, in quello attuale era a quota 5 reti e 2 assist in 22 partite totali, prima di dover abbandonare il campionato russo per i noti problemi di scontri con l'Ucraina, e il conseguente stop dei contratti dei giocatori di calcio. Dal 24 marzo è alla FC Dinamo Batumi, in Georgia.

Parola di Kaladze

Nominato per due stagioni consecutive miglior giovane del campionato russo, quest'estate più di una voce in Georgia parlava di un intervento proprio di Kaladze per favorire la trattativa Kazan-Milano (sponda Milan), ma la richiesta economica, considerata eccessiva, e il passaporto extracomunitario avevano raffreddato l'affare in via Aldo Rossi. Poi la doppietta alla Svezia, in una partita seguita da vicino dai rossoneri per la presenza di Ibra, ha riacceso i riflettori sul giovane talento georgiano. Ma ora il Napoli sembra aver compiuto il sorpasso decisivo.

