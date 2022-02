Archiviato il calciomercato di gennaio per i dirigenti della nostra Serie A è tempo di portarsi avanti con i rinnovi. A dare il via alle danze è il Torino che, con un comunicato sul proprio sito, ha comunicato il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2024 del roccioso difensore brasiliano. Il 24enne carioca, al Toro dall’estate del 2018 e consolidatosi come uno dei marcatori più attenti ed affidabili della nostra Serie A e dei difensori più prolifici in zona gol del nostro campionato (12 gol segnate in 98 match ufficiali) era in scadenza nel 2023.

Nonostante questo rinnovo di contratto Bremer resta uno dei pezzi pregiati in vista del prossimo mercato estivo. L’Inter ad oggi sembra la società ad essere più avvantaggiata ad aggiudicarsi il colosso di Itapitanga che i granata valutano non meno di 25 milioni di euro.

Bremer viene visto come il sostituto ideale di Stefan De Vrij, difensore olandese in scadenza di contratto a giugno e che non ha ancora trovato un accordo con il club per prolugare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Cairo però spera si scateni un’asta che faccia salire il prezzo anche perché Bremer piace anche al Milan (in alternativa all’olandese Sven Botman del Lille) e non lascia certo indifferenti nè la Juventus (che però dopo lo sgarro Gatti , vanta dei rapporti molto più gelidi con il club granata) e il Napoli (che potrebbe puntare forte sul brasiliano in caso di un’uscita di Koulibaly).