Futuro in Canada per Lorenzo Insigne? Probabilmente sì. Secondo il quotidiano napoletano "Roma" l'offerta giunta dal Toronto FC è "assolutamente irrinunciabile". Alle 17 di lunedì il club canadese si è spinto ad offrire un contratto da 9.5 milioni per cinque anni al fantasista azzurro per cinque stagioni, numeri da capogiro persino per gli standard europei. Ricordiamo che Aurelio De Laurentiis si è fermato a un'offerta di 3,5 milioni contro la richiesta di 5 da parte del giocatore.

Ad

Serie A Napoli, Fabian Ruiz di nuovo positivo al Covid: è asintomatico IERI A 17:15

Per il giornale campano la scelta è praticamente fatta: Insigne, 30 anni, resterà a Napoli fino a giugno e poi lascerà la città in cui gioca da ormai 10 anni. A inizio gennaio è prevista la firma sul contratto, poi tra sei mesi l'addio. Per (quasi) 50 milioni di buoni motivi.

Flop 11 andata: Simy e Godin delusioni, c'è anche Rabiot

Serie A Spalletti: "Mertens sostituito? Scelta tecnica" 22/12/2021 A 22:45