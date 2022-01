Il 2022 dell’Inter è iniziato con il primo colpo per la prossima stagione sportiva. I nerazzurri hanno infatti definito l’acquisto a parametro zero di André Onana. Il portiere camerunense, in scadenza il 30 giugno con l’Ajax, è arrivato a Milano questa mattina presto e ha già completato le visite mediche, tra Coni e Humanitas. Già nelle prossime ore siglerà il contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2027.

Firma poi la partenza per la Coppa d’Africa

Bloccato da mesi dal tandem Marotta-Ausilio, Onana sarà l’erede di Handanovic e dopo la firma tornerà in Camerun per difendere la porta dei Leoni indomabili nella Coppa d'Africa che inizierà il 9 gennaio in patria. L'Inter per ora non si è pronunciata riguardo alle visite mediche ma conferma di avere avvisato l'Ajax, come da regolamento, per l'avvio di una negoziazione con il giocatore per giugno. Classe 1996, Onana è cresciuto nelle giovanili del Barcellona per poi trasferirsi nel 2015 in Olanda alla corte del club lancieri, squadra con cui è sceso in campo in 206 occasioni. Il portiere è tornato in campo solo lo scorso novembre, quando è finita la squalifica di un anno per violazione delle regole antidoping: per uso di un farmaco proibito.

