Luis Suarez nel futuro dell'Inter? Così dicono dalla Spagna. Secondo il quotidiano "Marca", i nerazzurri avrebbero già tentato un approccio con l'entourage del Pistolero, in scadenza di contratto a giugno e molto vicino in passato alla maglia della Juventus.

La situazione

L'attaccante uruguaiano - 35 anni - ha deciso di non rinnovare il contratto e di lasciare l'Atletico Madrid e su di lui hanno messo gli occhi un po' di squadre: olre all'Inter anche Ajax, Siviglia e un club brasiliano. Il classe '87 in questa stagione ha realizzato finora 11 gol in 34 presenze con i Colchoneros.

Fino a qualche giorno fa il Siviglia sembrava la destinazione numero 1 per l'attaccante uruguaiano: il fatto che sia "parametro zero" ha fatto aumentare la concorrenza per il suo cartellino.

