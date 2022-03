Non solo Paulo Dybala . Il mercato degli svincolati al 30 giugno 2022 si anima e anche altri giocatori del nostro in campo con il contratto in scadenza decidono il loro destino. Dopo futuro centrocampista del Barcellona di Xavi , un altro interessante giocatore della nostra Serie A, da poco entrato anche nella lista dei convocati di Mancini per i playoff mondiali, è pronto a trasferirsi in Liga: il centrale della Lazio,