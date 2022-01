Ultimi botti di calciomercato in questa invernale di trasferimenti che si è infiammato e ha visto protagonista soprattutto la Juventus, estremamente attiva nell’ultima settimana. Dopo il clamoroso passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, i bianconeri nella giornata di domenica hanno definito un altro acquisto che dovrà aiutare Allegri a raggiungere la qualificazione in Champions League. L’arrivo di Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbach

Un colpo favorito dalle partenze verso l’Inghilterra di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski , che voleranno a Londra per unirsi al Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Il 25enne centrocampista della nazionale svizzera aveva il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma la Juventus per toglierlo alla folta concorrenza ha preferito agire d’anticipo offrendo 5 milioni di parte fissa più 3 milioni di bonus. Zakaria firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 e darà fisicità e idee a una mediana che aveva bisogno di freschezza, dinamismo e fisicità.

Seguiamo dunque insieme tutti gli aggiornamenti della trattativa Zakaria-Juventus e di tutti gli altri movimenti di mercato!

Lunedì 31 gennaio

18.15 - Le cifre di Zakaria

Resi noti i dettagli dell'affare Zakaria. 4,5 milioni di euro di base fissa a cui si potrebbero aggiungere 4 milioni di bonus. Per il giocatore un contratto di 4 anni e mezzo.

17.40 - Ramsey, debutto nell'Old Firm?

Qualora dovesse arrivare l'ufficilaità del trasferimento ai Rangers, il gallese potrebbe scendere in campo già mercoledì contro il Celtic, in uno dei derby più prestigiosi al mondo.

17.30 - Ufficiale anche Kulusevski agli Spurs

Chiuso il doppio colpo sull'asse Juventus-Tottenham. Dejan Kulusevski si trasferisce a Londra in prestito per un anno e mezzo a 10 milioni di euro, obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 35 milioni di euro.

17.15 - Bentancur al Tottenham, è ufficiale

Altra trattativa chiusa in questo infuocato ultimo giorno di mercato. Rodrigo Bentancur è un nuovo giocatore del Tottenham. Accordo a 19 milioni + 6 di bonus pagabili in 3 anni.

17.00 - I numeri di Ramsey in bianconero

PRESENZE 70 GOL 6 ASSIST 6 MINUTI 3039 MINUTI A PRESENZA 43,4 INGAGGIO LORDO 47,5 mln COSTO AL MINUTO 15.000 €

16.45 - Ufficiale l'arrivo di Zakaria

Arriva l'annuncio dell'ufficialità del trasferimento di Zakaria dal Moenchengladbach alla Juventus. 5 milioni + 3 di bonus ai tedeschi. Per tutti i dettagli: Ufficiale! Denis Zakaria è un nuovo giocatore della Juventus

16:30 - Ramsey, manca solo l'ufficialità

Trovato l'accordo con il Rangers sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una parte dell'ingaggio verrà versato dai bianconeri. In questi minuti lo scambio di documenti tra i club, poi arriverà l'ufficialità. Intanto il giocatore è già in Scozia per le visite mediche.

15:45 - Ufficiale Gatti, dal 1° luglio alla corte di Allegri

Federico Gatti è il secondo rinforzo del mercato di gennaio della Juventus. Dopo aver sostenuto le visite mediche questa mattina al J Medical, il contratto del 23enne difensore classe '98 è stato ufficialmente depositato in Lega Calcio: arriva a titolo definitivo per una cifra complessiva di 7,5 milioni di euro più 2,5 di bonus, ma resterà in prestito al Frosinone fino al termine della stagione e sbarcherà in bianconero solo la prossima estate.

15.00 - Morata rimane in bianconero

Per rinforzare il suo reparto offensivo il Barcellona aveva inizialmente pensato a Morata, ma l'Atletico Madrid - squadra che ne detiene il cartellino - ha detto no, perché non vuole rinforzare una diretta concorrente. LEGGI QUI

14.30 - Nandez-Juve, fumata nera

Secondo la Gazzetta dello Sport, sono nettamente in ribasso le possibilità del doppio affare Nandez-Kaio Jorge tra Juve e Cagliari. Il mercato dei bianconeri potrebbe chiudersi con l'addio di Ramsey.

13.30 - Il focus su Zakaria

Nazionale svizzero di origini congolesi: Dennis Zakaria, classe 1996, nuovo giocatore della Juventus, secondo il collega di Eurosport Deutschland Dennis Melzer, costituisce un colpo di assoluto valore per la linea mediana bianconere. Un autentico jolly d'interdizione, utilizzabile peraltro anche in difesa. LEGGI QUI.

13.20 - Ramsey vicinissimo ai Rangers

Sembra agli ultimi sgoccioli la trattativa. Le due parti, adesso, sono molto vicine: l'agente del giocatore è infatti in Scozia per chiudere l'accordo. Il gallese si trasferirebbe in prestito con diritto di riscatto. Per chiudere l'affare ci sarà qualche ora in più: il mercato in Scozia chiude a mezzanotte, i club sperano di concludere in tempo.

12.20 - L'aggiornamento su Kaio Jorge

Secondo quello che scrive Luca Bianchin di Gazzetta, il Granada è fuori dalla corsa a Kaio Jorge: gli spagnoli prenderanno un'altra punta. Per il talento brasiliano ci sono buone possibilità di rimanere a Torino, ma il Cagliari resta in corsa.

12.05 - Ramsey-Rangers: ci siamo!

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus è vicina all'accordo per il passaggio di Aaron Ramsey ai Rangers. Si lavora ad un prestito con diritto di riscatto e la società bianconera pagherebbe parte dello stipendio.

11.25 - Ramsey può lasciare Torino

Secondo TuttoSport, Aaron Ramsey è a un passo dai Glasgow Rangers. A poche ore dalla chiusura del mercato il centrocampista gallese, costoso esubero della Juventus, potrebbe trovare la sua destinazione in Scozia nel club scozzese. La trattativa è in corso e manca l'ultimo ok del giocatore. La formula è quella del prestito fino a fine stagione con la Juventus che contribuirà a pagare parte dell'ingaggio.

11.10 - Kaio Jorge vicino alla conferma, Nandez si allontana

La storia tra Kaio Jorge e la Juventus sembrava destinata a finire, con l'attaccante brasiliano già vicino a diversi club, su tutti la Salernitana e il Granada. Ora però, secondo le parole di Gianluca Di Marzio, dopo le diverse trattative in uscita in casa bianconera, come quella di Bentancur, Kulusevski e l'ultima di Aaron Ramsey, la Juventus sembra essere decisa a tenere l'attaccante classe 2002.

10.50 - C'è anche Gatti, Juve scatenata

10.30 - Zakaria al J Medical!

10.20 - Tutte le cifre dell'affare

I bianconeri e il 'Gladbach hanno raggiunto un accordo definitivo per il trasferimento immediato del centrocampista svizzero classe 1996: firmerà un contratto con la Juve fino al 2026. Al club tedesco andranno 8 milioni, 5 di parte fissa più altri 3 di bonus. Per il giocatore è invece pronto un ingaggio da 3 milioni a stagione. LEGGI QUI.

10.03 - Visite mediche per Zakaria

Ultimo giorno di mercato, Juve ancora attiva e assolutamente protagonista di questa sessione invernale. Mentre Cherubini e tutta la squadra mercato bianconera provano a cogliere le ultime opportunità (occhio a Nandez del Cagliari e qualche giovane di prospettiva), al J Medical è tempo di visite per gli ultimi acquisti, Denis Zakaria e Federico Gatti. Sono attesi entrambi nel corso della mattinata, pronti ad accoglierli un discreto numero di tifosi, come per Vlahovic qualche giorno fa.

