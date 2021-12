Un nome nuovo, o semi-nuovo per il mercato del Milan: quello di Abdou Diallo è un nome che era già circolato in orbita Serie A. Ai tempi del post Astori ci aveva pensato la Fiorentina, ora il difensore classe 25enne del Paris Saint-Germain sembra passare in vantaggio su tutti gli altri pretendenti al posto di vice-Kjaer nella difesa di Stefano Pioli.

Esperienza e affidabilità

Ad

Un difensore centrale, quello che cerca la formazione rossonera, che ha anche la possibilità di giocare sulla parte sinistra della difesa; un ragazzo di sicuro affidamento, abituato a giocare a livello internazionale e a misurarsi anche con una forte concorrenza nel suo ruolo. Nonostante ciò quest'anno ha messo insieme 13 presenze totali quest'anno, 9 in Ligue 1. Ex Mainz e Borussia Dortmund in Bundesliga, Diallo è giunto al PSG nell'estate 2019 per 32 milioni di euro.

Calciomercato Rangnick: "Martial mi ha detto che vuole andare via". La Juve vigila UN GIORNO FA

Due ostacoli

La notizia di oggi è che - a differenza di Botman o Bremer, che se arrivassero a Milanello lo farebbero in prestito - per Diallo invece il Milan sarebbe disposto a investire moneta sonante per il suo cartellino. Si parla di 20-25 milioni di euro - questa la richiesta di Leonardo - e qui cominciano i problemi.

Il primo è legato allo stipendio del giocatore, ben al di là degli standard rossoneri: si parla di una cifra che fluttua tra i 5 e i 5,5 milioni di euro. Il secondo è la disponibilità immediata del calciatore che risponderà alla chiamata del Senegal (è francese ma naturalizzato senegalese) e sarà impegnato per la Coppa d'Africa nel mese di gennaio.

Diallo può essere davvero una buona chiamata per il Milan?

Top 11 andata: Calha e Vlahovic punti fermi, Simeone sorpresa

Calciomercato Edicola: rinnovo d'oro per Koulibaly, Pogba vuole la Juve e Marchisio diviso tra Porto e Zenit 01/09/2018 A 07:33