Mentre la squadra di Pioli sogna lo scudetto e lavora per provare a conseguire un filotto che le permetterebbe di riportare alla Milano rossonera, uno scudetto che manca ormai da 12 anni: la dirigenza rossonera, lavora al futuro per potenziare una rosa che avrà bisogno di essere puntellata in tutti i ruoli, complice anche la sicura uscita di Franck Kessié , ma soprattutto in attacco.

Giroud che si avvia verso i 36 anni e Lazetic ancora troppo acerbo: il Milan ha bisogno di un centravanti nel pieno dei suoi anni e capace di garantire fisicità, rendimento ed esperienza internazionale all’attacco del Diavolo. Con Ibrahimovic - in scadenza a giugno - sempre più vittima di infortuni ed acciacchi e che a 40 anni suonati potrebbe anche decidere di non prolungare il proprio contratto e chiudere la sua straordinaria carriera,che si avvia verso i 36 anni e Lazetic ancora troppo acerbo: il Milan ha bisogno di un centravanti nel pieno dei suoi anni e capace di garantire fisicità, rendimento ed esperienza internazionale all’attacco del Diavolo.

Ad

L'idea Origi a costo zero

Calciomercato L'Inter fa all-in su Haller, Kessié sposa il Barcellona 12 ORE FA

Divock Origi, 26enne attaccante belga in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo e che il Liverpool ha intenzione di non rinnovare e lasciare partire. Titolare di un contratto da 3,5 milioni di €, il suo ingaggio rientra pienamente nei parametri del club rossonero. Ma chi può essere il nome giusto? Come già accaduto l’anno scorso con il colpo Olivier Giroud , il Milan starebbe guardando alla Premier League e a un attaccante che – seppur non trovi tanto spazio – quando viene chiamato in causa ha mostrato di sapersi fare trovare pronto. L’identikit è quello di, 26enne attaccante belga in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo e che il Liverpool ha intenzione di non rinnovare e lasciare partire. Titolare di un contratto da 3,5 milioni di €, il suo ingaggio rientra pienamente nei parametri del club rossonero.

La scheda di Divock Origi

Data di nascita 18 aprile 1995 Altezza e peso 186 cm x 75 kg Ruolo Attaccante Piede preferito Destro Nazionalità Belgio Scadenza contratto 30/6/2022 Valutazione (Transfermarkt) 12 mln €

Divock Origi bacia la Champions League vinta nella stagione 2018-19 Credit Foto Getty Images

Uomo dai gol pesanti, ma nelle ultime 2 annate ha giocato sempre meno di 1000’

Eroe della Kop ed in passato utilissimo per Klopp come attaccante capace di segnare gol pesantissimi subentrando dalla panchina o quando chiamato in causa (memorabili in particolare la doppietta nel 4-0 al Barça decisiva per regalare ai Reds l’accesso in finale di Champions League e la rete del definitivo nella finale di Champions League 2019), in questa stagione chiuso in un reparto offensivo ricco di talento ed opzioni (a Salah, Mané e Firmino si sono aggiunti in questa stagione Diogo Jota e a gennaio il colombiano Luis Diaz): Origi, anche complice qualche acciacco di troppo, ha ha messo insieme poco più di 500 minuti, di cui soltanto 71 in Premier League, realizzando 5 gol, uno dei quali in Champions League proprio al Milan che ha contribuito a sancire la prematura uscita di scena del Diavolo dalla Champions League.

Mai capace di raggiungere la doppia cifra di reti in campionato, nelle sue esperienze con Lille (2012-2015), Liverpool (2015-2017, 2018-2022) e Wolfsburg (2017-2018), Origi nell’ultimo biennio ha giocato tra scelte tecniche e infortuni, ha giocato davvero con il contagocce.

I numeri di Origi in carriera: solo due volte in doppia cifra in carriera, nel 2021-22 ad oggi ha racimolato meno di 600'

Anno e squadra Presenze Gol 2012-13 Lille 10 1 2013-14 Lille 35 6 2014-15 Lille 44 9 2015-16 Liverpool 33 10 2016-17 Liverpool 43 11 2017-18 Wolfsburg 36 7 2018-19 Liverpool 21 7 2019-20 Liverpool 42 6 2020-21 Liverpool 17 1 2021-22 Liverpool 10 5

L’ultima stagione in cui si è fatto veramente notare è stata la 2019-20, 6 reti e 4 assist in 42 partite, molte di queste da subentrato di lusso. Velocissimo nel breve, abile anche a disimpegnarsi come punta esterna non ha il killer instict del bomber. E a questo Milan, che fa così dannatamente fatica a capitalizzare la mole di gioco che crea, uno stoccatore sano e continuo è proprio ciò che serve di più.

Klopp si espone: "Sanzioni al Chelsea giuste, ma è tutta colpa di Putin"

Calciomercato Kessié saluta il Milan: accordo totale con il Barcellona IERI A 10:38