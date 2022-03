Paul Pogba è uno dei calciatori a scadenza di contratto più interessanti al 30 giugno 2022. Mentre in Italia ci si interroga su quale sarà la prossima squadra di Paulo Dybala, dopo l’annuncio della Juventus di non voler prolungare l’accordo in scadenza fra tre mesi, il francese si interroga se è giunto il momento di cambiare aria oppure se legarsi ancora al Manchester United, club in cui – al netto del successo dell’Europa League ai tempi di José Mourinho e di qualche exploit – non ha mai raggiunto quei picchi di rendimento che ha raggiunto con la Nazionale francese e, nella sua precedente esperienza in maglia bianconera.

Proprio del suo futuro il 29enne centrocampista transalpino ha parlato in un’intervista a Le Figaro, lasciando intendere come la voglia di cambiare aria quest’estate sia decisamente alta: "In nazionale gioco, conosco il mio ruolo. Sento la fiducia dell'allenatore, dei compagni e sento la differenza con il Manchester, perché è difficile quando si cambia spesso posizione, sistema di gioco o partner. Con il ct andiamo d'accordo, ma al Manchester United ho davvero un ruolo? Faccio la domanda e non ho la risposta”. Pogba, poi fa un bilancio di questo quinquennio in maglia Red Devils e le somme che trae non sono certamente positive: “Devo essere onesto, le ultime cinque stagioni non mi soddisfano, ma davvero per niente. Quest'anno non vinceremo ancora niente. Che sia con il Manchester o con un altro club, io voglio vincere dei trofei".

Ad

Champions League Pogba in campo, i ladri lo derubano: ricompensa per chi li trova 17/03/2022 A 10:02

"Ho sofferto di depressione, se ne parla troppo poco..."

Nel corso della lunga intervista, Pogba parla anche di alcuni difficile situazioni con cui ha dovuto fare i conti nelle ultime stagioni, ammettendo di aver sofferto di depressione. “Ho sofferto di depressione. Le prime volte mi sono capitate negli anni di Mourinho. A volte capita di non sapere di essere depresso, vuoi solo isolarti e stare da solo: quelli sono segni inconfondibili. Purtroppo è un tema di cui si parla troppo poco ma è presente”. Negli ultimi tempi a scuotere parecchio la psiche dell’ex bianconero ci si è messo lo spavento per la rapina, la sera in cui l’Atletico Madrid ha eliminato il suo United dalla Champions League: “Ho passato una settimana piuttosto sorprendente partendo dalla partita in cui ho saputo che non avrei giocato e poi siamo stati eliminati. Dopo ho scoperto che tre persone sono entrate in casa e hanno rubato tutto. C’erano i gioielli di mia madre, la mia medaglia di campione del mondo. Quello che mi ha spaventato di più, però, è stato che i miei due figli erano a casa con la tata durante questo incidente. Ha sentito tutto, ha chiamato mia moglie e la sicurezza, poi si è chiusa a chiave con i bambini in una stanza. Per diversi giorni è rimasta scioccata. La cosa più importante è che i miei figli stiano bene”.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

Calciomercato Juve, ecco il piano per Pogba: 10 milioni a stagione 05/03/2022 A 07:56