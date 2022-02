L’infortunio patito da Manolo Gabbiadini ha costretto la Sampdoria a tornare sul mercato degli svincolati. Sebbene la risonanza magnetica sia prevista per domani, evidentemente le condizioni dell'attaccante fanno temere un lungo stop: tra le indiscrezioni mediche, infatti, si parla di una rottura del crociato. E dunque come riportato dal collega di Sky Gianluca Di Marzio la società blucerchiata ha raggiunto in tempi record un accordo con Sebastian Giovinco.

L’attaccante classe 1987 sosterrà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2022. Manca davvero poco al ritorno in Serie A di Giovinco, dopo le esperienze estere al Toronto e quella terminata all’Al-Hilal, che aveva lasciato l’ex prodotto del vivaio della Juventus tra gli svincolati.

