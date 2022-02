Il General Manager della Roma Tiago Pinto analizza il mercato invernale della sua squadra e lancia alcuni segnali importanti sul tema rinnovi. Nella conferenza stampa odierna, il portoghese ha parlato di Zaniolo e sulle possibilità di permanenza nel club.

Nicolò Zaniolo in azione durante Juventus-Roma - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

"Ricordo che una settimana dopo il mercato estivo la situazione era la stessa con giocatori che dovevano rinnovare. Questo è il momento in cui tutti noi dobbiamo aiutare il mister per i risultati e migliorare il nostro lavoro. Con il tempo parleremo, ma adesso non è il momento di parlare di mercato e rinnovi"

Le analisi del mercato appena trascorso: "Credo che in tutte le finestre di mercato l'obiettivo sia far diventare la squadra più equilibrata. Con il mercato che abbiamo fatto siamo riusciti a portare due ragazzi che hanno avuto un impatto con la squadra. Tutti voi sapete che il mercato di gennaio è molto particolare: noi cerchiamo di capire cosa manca alla squadra per poi provare a portare in città quello che serve. A novembre con il mister abbiamo deciso i profili e i ruoli da prendere. Dopo abbiamo fatto un lavoro veloce. Per fortuna i ragazzi sono arrivati e hanno migliorato subito la squadra".

Sul futuro di Abraham: "Esiste, è vero, un diritto di recompra del Chelsea, ma dal 2023. Non sono preoccupato, ma anzi felice perché sta facendo bene e può fare ancora meglio"

Denis Zakaria, Juventus Credit Foto Getty Images

Sul tentativo di trattativa per Zakaria: "Quando cerchi di prendere un giocatore ci sono tanti fattori: il calciatore, il contratto, tante cose. Non voglio commentare il caso specifico che è andato alla Juve. Era un giocatore che il nostro scouting seguiva. Magari il direttore sportivo è scarso, ma almeno lo scouting è bravo"

Infine una battuta sulla sicurezza del rinnovo di Zaniolo: "Non posso garantirlo io e non può nessun altro"

