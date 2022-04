DAZN nell’ambito del programma My Skills Gleison Bremer aveva dichiarato di essere cresciuto nel mito del connazionale Lucio e di ammirare in particolar modo Virgil van Dijk tra i colleghi in attività. Be’, ora pare proprio che il classe 1997 cresciuto dando manforte al padre nella fattoria di famiglia nello Stato di Bahia stia esagerando. Anche meno Gleison, scriverebbero quelli bravi a sguazzare nei social. Aveva The Wall. In un’intervista anell’ambito del programmaaveva dichiarato di essere cresciuto nel mito del connazionale Lucio e di ammirare in particolar modo Virgil van Dijk tra i colleghi in attività. Be’, ora pare proprio che il classe 1997 cresciuto dando manforte al padre nella fattoria di famiglia nello Stato di Bahia, scriverebbero quelli bravi a sguazzare nei social. Aveva annullato Vlahovic sia in maglia viola che bianconera, era risultato impeccabile al cospetto dell’attacco dell’Inter, domenica sera si è messo in tasca il campione del Mondo Olivier Giroud con una prestazione da

I freddi numeri li abbiamo postati, ma non bastano a inquadrare nella sua interezza una performance prossima alla perfezione. Esaltandosi nell’uomo contro uomo, rinverdendo il mestiere dimenticato della marcatura a uomo con un senso dell'anticipo inedito per i parametri attuali. Sì perché per quanto Bremer sia un difensore brasiliano moderno – due caratteristiche che comportano quasi di default una spiccata disinvoltura nel “saper trattare la palla” – rientra nella categoria archetipica dell’interpretazione del ruolo. Che pretende che prima di ogni altra cosa si debba saper difendere: poi – e solo in un secondo momento - ogni ulteriore skill come una tecnica buona per impostare dalla prima linea, il vizietto del gol, la maniacalità nel preparare le partite studiando ogni singola mossa degli attaccanti avversari è ben accetta.

Gleison Bremer, per inciso, possiede il pacchetto completo ed è dunque pronto per il grande salto in una big dei top 5 campionati europei e, perché no, verso un posto al sole nella Nazionale brasiliana in attesa che il commissario tecnico Tite si accorga della crescita esponenziale del talento difensivo verdeoro.

Bremer in Serie A (Fonte: Fbref)

PARAMETRI NUMERI POSIZIONE BLOCCHI 76 1° INTERCETTAZIONI 107 1° SALVATAGGI 175 1° DUELLI AEREI VINTI 138 3° DRIBBLING FERMATI 66.7 % 1° PRESSING RIUSCITI 40,7 % 3°

Milan e la carta Pobega

Nella lista delle pretendenti al roccioso difensore brasiliano figura senza ombra di dubbio il Milan: quella del difensore centrale da affiancare all’inamovibile Tomori – considerando la carta d’identità non più verdissima dell’altro totem Kjaer – è una casella da occupare e la task force di mercato rossonera lavora senza soluzione di continuità su questo fronte. Che Tommaso Pobega – centrocampista punto fermo del Toro di Juric parcheggiato in prestito dal Diavolo sotto la Mole – possa rappresentare la carta decisiva? Secondo radiomercato l’affare resta slegato: il Milan dovrebbe riaccogliere la polivalente mezzala cresciuta nella Primavera rossonera e, più in generale, per il ruolo di difensore centrale è sempre quello di Sven Botman il nome a campeggiare in cima alla lista dei desideri di Maldini e Massara. Il condizionale è d’obbligo, ma la strategia rossonera sembrerebbe essere delineata. Da Torino, piuttosto, potrebbe prendere l’A4 direzione Milano il Gallo Belotti, tra i principali indiziati per colmare un’altra grande lacuna del roster rossonero, quella di un 9 prolifico da affiancare a Giroud.

Inter in pole

“Se preferisco giocare in una difesa a tre a o quattro? È un po' difficile questa domanda, però sono abituato alla difesa a 3, è così che sono esploso. Quindi se devo scegliere, scelgo la difesa a 3”

Parole e musica di Bremer ai microfoni di DAZN e messaggio cifrato a un’Inter di Inzaghi ormai abituata a indossare l’abito del 3-5-2 a mo' di seconda pelle. I nerazzurri paiono dunque partire dalla pole nella corsa al difensore del Toro: l'ad Beppe Marotta è ormai pronto al grande investimento, con il possibile inserimento del pupillo di Juric Federico Dimarco a contenere l’esborso economico complessivo. Lo spauracchio è quello di un’asta ad ampio raggio per il giocatore con la possibile intromissione di rivali d’alto lignaggio (Juventus? Liverpool?) a far lievitare sensibilmente la valutazione del difensore in scadenza a giugno 2024. La sensazione è che si chiuderà a una cifra più prossima ai 40 che ai 30 milioni di euro…

La marcatura "a tutto campo" di Bremer contro l'Inter (Heatmap di Sofascore)

Valutazione (Dati: Transfermarkt)

Dicembre 2021: 20 mln

Aprile 2022: 30 mln

Bremer promesso sposo all’Inter dunque, anche in virtù dei possibili ed eccellenti sacrifici di Dimarco e de Vrij, ma la cautela in questi casi è d’obbligo perché è risaputo, le vie del calciomercato sono infinite. Di certo rappresenterebbe una sorta di chiusura del cerchio: già, Bremer si chiama così proprio per la venerazione del padre nei confronti di Andy Brehme, fenomenale terzino sinistro dell’Inter dello Scudetto dei record e della Germania campione del Mondo nel 1990. Anni in cui la marcatura a uomo – specialmente alle nostre latitudini – era la regola e non l’eccezione.

Curiosamente, è stato lo stesso Bremer a svelare a La Stampa il modo in cui ha assimilato l'arte di marcare. Il Pigmalione, in questo senso, è il classico nome che non ti aspetti... O forse sì!

"Sono arrivato al Toro perché il ds di allora, Gianluca Petrachi, mi volle fortemente e mi disse che in Italia sarei potuto crescere molto. Aveva ragione, la Serie A è il top per un difensore. Ma all’inizio il tecnico Mazzarri non mi faceva giocare. Io scalpitavo e volevo scendere in campo, lui mi diceva sempre di aspettare e al Filadelfia mi insegnava come si marcava in area, come ci si posizionava col corpo. E il suo collaboratore Nitti mi spiegava come giocare la palla. Grazie a loro sono migliorato molto"

