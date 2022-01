Depositato ufficialmente in Lega calcio il contratto di Federico Gatti da parte della Juventus dopo le visite mediche sostenute in mattinata. Al Frosinone vanno 7,5 milioni di quota fissa più altri 2,5 di eventuali bonus. Il centrale difensivo classe 1998, ad ogni buon conto, completerà la stagione in corso con la maglia dei ciociari, in Serie B.

Beffate Torino, Napoli e Inter

Corteggiato dal Napoli e seguito anche dall’Inter di Marotta e Ausilio, Gatti nel tardo pomeriggio di domenica sembrava essere destinato a diventare il secondo rinforzo di mercato di Urbano Cairo per il Torino di Juric. La Juventus però si è intromesso nel tavolo delle trattative e con un autentico blitz ha strappato il giocatore ai cugini offrendo super giù la stessa cifra e acconsentendo al fatto che lo stopper nativo di Rivoli, rimanesse fino a giugno a Frosinone.

Da muratore a difensore della Juve in meno di 5 anni

Una storia davvero particolare quella di Gatti e di straordinaria rivincita. Classe 1998, piemontese di Rivoli (comune di poco meno di 47.000 abitanti in provincia di Torino), Gatti è un centrale difensivo dalla statura imponente, ben 190 cm d’altezza, ma anche con piedi educati con un passato da centrocampista. Cresciuto nelle giovanili dell’Alessandria, il ragazzo ha calcato anche i campi duri di periferia della Promozione e dell'Eccellenza col Pavarolo, società in cui ha militato dal 2015 al 2017 e in cui si è anche spostato per la prima volta dal centrocampo alla difesa. Proprio in questi anni Gatti per guadagnarsi da vivere ha lavorato come muratore e serramentista. Pescato nel 2018 in Serie D dal Verbania, qui inizia la sua scalata che lo porta a vestire le maglie di Pro Patria in Serie C e la chiamata del Frosinone nel 2021 dove in questi primi 6 mesi ha racimolato 17 presenze, segnato 3 gol e si è messo in luce come uno dei difensori centrali più interessanti e affidabili del torneo cadetto.

