Molto più che un semplice rumors. Più passano le ore più la pista che potrebbe portare, dal 1° luglio prossimo,dalla Juventus a diventare il nuovo rinforzo a costo zero dell’Inter si fanno sempre più serie. A rilanciare la notizia di un vertice imminente fra l’ad nerazzurro Beppe Marotta e l’agente della Joya, Jorge Antun, sono anche i media argentini e in particolare l’autorevole collega di Tyc Sports Cesar Luis Merlo che assicura come nei prossimi giorni avverrà questo incontro fra Marotta e l’entourage dell’attaccante argentino che servirà a chiarire le condizioni e le richieste del calciatore.

Questa settimana, verosimilmente nella giornata di giovedì , è atteso anche un confronto fra Jorge Antun e la dirigenza juventina, che dovrà sciogliere tutti i nodi al pettine di un rinnovo che lo scorso autunno sembrava fatto a determinate cifre (8 milioni di euro più 2 di bonus) ed ora invece appare assai più improbabile e, se avverrà, di certo non sarà alle medesime cifre e condizioni. Secondoda questo vertice è assai improbabile che possa giungere una fumata bianca, visto che ad oggi le divergenze fra club ed entourage del calciatore sono presenti e le chance di prolungare con la Juventus appaiono ridotte al lumicino. Nel frattempo in attesa che si delinei il suo futuro e si determini, una volta per tutto, se la sua parentesi alla Signora sia destinata ad esaurirsi a fine stagione oppure no, Allegri si augura di averlo a disposizione almeno per la decisiva sfida contro il Villarreal, in cui la Juventus sarà obbligata a vincere per strappare il pass per gli ottavi di finale.