La Juventus e il Borussia Moenchengladbach hanno trovato l'accordo definitivo per il trasferimento immediato in maglia bianconera di Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero classe 1996 dovrebbe sostenere le visite mediche a Torino nella giornata di lunedì. Nelle casse del club tedesco finiranno 8 milioni, di cui 5 di parte fissa più altri 3 di bonus. Per Zakaria è pronto un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2026, il suo ingaggio sarà di 3 milioni di euro a stagione.

L'arrivo dello svizzero, che può considerarsi cosa fatta, è strettamente legato alla partenza di Rodrigo Bentancur: il centrocampista uruguaiano è ormai a un passo dal Tottenham, che per averlo verserà alla Juventus 25 milioni di euro (19 di parte fissa + 6 di bonus). Sul piede di partenza anche Dejan Kulusevski, anch'egli con destinazione Spurs.

