Dejan Kulusevski lascia la Juventus e vola da Antonio Conte al Tottenham. L'accordo tra i bianconeri e gli Spurs, secondo quanto riferito da Sky Sport, sarebbe stato perfezionato. Lo svedese si trasferisce con la seguente formula: prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35 fissato al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, l'obbligo scatterà qualora il Tottenham dovesse qualificarsi alla prossima Champions League e Kulusevski dovesse collezionare almeno metà delle presenze in partite ufficiali da qui fino a fine stagione. Il giocatore è atteso a Londra nelle prossime ore.

Anche Bentancur verso gli Spurs

Oltre a Kulusevski, anche Rodrigo Bentancur è ormai sul piede di partenza, anch'egli con destinazione Londra sponda Tottenham. Per lui sarebbe pronta un'offerta di circa 25 milioni di euro (19 di parte fissa + 6 di bonus facilmente raggiungibili) per il trasferimento a titolo definitivo. In entrata, Juve pronta ad accogliere Zakaria dal Borussia Moenchengladbach.

