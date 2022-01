La Juventus si conferma attivissima sul mercato di gennaio e lavora a ritmi piuttosto sostenuti sia in entrata che in uscita. Sul fronte partenze, secondo quanto riportato da Sky Sport, si registra un'importante accelerazione per quanto riguarda Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, entrambi nel mirino del Tottenham. Per lo svedese gli Spurs sarebbero disposti a mettere sul tavolo un'offerta di 40 milioni: la formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto condizionato ad alcuni parametri come la qualificazione dei londinesi alla prossima Champions e un determinato numero di presenze del giocatore.

Futuro londinese anche per Bentancur: su di lui c'è anche l'Aston Villa, ma il centrocampista uruguaiano avrebbe espresso la propria preferenza per il Tottenham. Alla Juventus sarebbero stati offerti poco più di 20 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo.

In entrata Zakaria e...Nandez

Juve molto attenta anche in entrata. Detto della trattativa ormai ben avviata con il Borussia Moenchengladbach per Zakaria, i bianconeri non mollano nemmeno la pista che conduce a Nandez. Per convincere il Cagliari a lasciar partire subito il centrocampista uruguaiano, potrebbe essere inserito come contropartita tecnica Kaio Jorge (per lui si tratterebbe di un trasferimento in prestito).

