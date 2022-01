Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Monchengladbach e della Nazionale Svizzera. Juve, oltre a Vlahovic c'è di più . I dirigenti bianconeri stanno cercando un centrocampista last-minute per completare il proprio reparto in mediana: la scelta sembra essere caduta su, centrocampista del Borussia Monchengladbach e della

Secondo Sky, Cherubini ha presentato un’offerta da 5 milioni di euro più 2 di bonus al Borussia Monchengladbach per prendere il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno, già in questa sessione di mercato. La risposta è attesa a breve.

Il mediano classe 1996 potrebbe sbarcare a Torino subito mediante il pagamento di un indennizzo ai tedeschi. L'alternativa a Zakaria è Nandez del Cagliari. Prima di acquistare, la Juve potrebbe dover cedere almeno un centrocampista: Kulusevski e Bentancur sono i maggiori indiziati a partire.

Chi è e cosa ha fatto finora

Centrocampista centrale dotato di grande fisicità, Zakaria potrebbe far comodo a mettere quantità ma anche piedi discretamente buoni all'interno di una rotazione di centrocampo: in passato è stato soprannominato anche "il nuovo Vieira", per la sua stazza e le sue movenze, ma è anche in grado di velocizzare molto bene la manovra offensiva. Un brutto infortunio al ginocchio lo ha tenuto fermo da marzo a novembre 2020, ma da allora è diventato punto fermo del suo club - il Borussia Mönchengladbach appunto - conquistando anche la Nazionale in pianta stabile. In questa stagione ha accumulato 18 presenze e segnato 2 reti (contro Arminia Bielefeld) e Borussia Dortmund.

