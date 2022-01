Ultimi botti di calciomercato in questa invernale di trasferimenti che si è infiammato e ha visto protagonista soprattutto la Juventus, estremamente attiva nell’ultima settimana. Dopo il clamoroso passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, i bianconeri nella giornata di domenica hanno definito un altro acquisto che dovrà aiutare Allegri a raggiungere la qualificazione in Champions League. L’arrivo di Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbach

Un colpo favorito dalle partenze verso l’Inghilterra di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski , che voleranno a Londra per unirsi al Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Il 25enne centrocampista della nazionale svizzera aveva il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma la Juventus per toglierlo alla folta concorrenza ha preferito agire d’anticipo offrendo 5 milioni di parte fissa più 3 milioni di bonus. Zakaria firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 e darà fisicità e idee a una mediana che aveva bisogno di freschezza, dinamismo e fisicità.

Ad

Calciomercato Juve scatenata: preso anche Gatti dal Frosinone, Toro beffato 12 ORE FA

Seguiamo dunque insieme tutti gli aggiornamenti della trattativa Zakaria-Juventus!

Lunedì 31 gennaio

11.25 - Ramsey può lasciare Torino

Secondo TuttoSport, Aaron Ramsey è a un passo dai Glasgow Rangers. A poche ore dalla chiusura del mercato il centrocampista gallese, costoso esubero della Juventus, potrebbe trovare la sua destinazione in Scozia nel club scozzese. La trattativa è in corso e manca l'ultimo ok del giocatore. La formula è quella del prestito fino a fine stagione con la Juventus che contribuirà a pagare parte dell'ingaggio.

11.10 - Kaio Jorge vicino alla conferma, Nandez si allontana

La storia tra Kaio Jorge e la Juventus sembrava destinata a finire, con l'attaccante brasiliano già vicino a diversi club, su tutti la Salernitana e il Granada. Ora però, secondo le parole di Gianluca Di Marzio, dopo le diverse trattative in uscita in casa bianconera, come quella di Bentancur, Kulusevski e l'ultima di Aaron Ramsey, la Juventus sembra essere decisa a tenere l'attaccante classe 2002.

10.50 - C'è anche Gatti, Juve scatenata

Juve scatenata: dopo Zakaria, c'è Gatti. Il suo arrivo al J Medical

10.30 - Zakaria al J Medical!

Juventus, ecco Zakaria: l'arrivo al J Medical per le visite

10.20 - Tutte le cifre dell'affare

I bianconeri e il 'Gladbach hanno raggiunto un accordo definitivo per il trasferimento immediato del centrocampista svizzero classe 1996: firmerà un contratto con la Juve fino al 2026. Al club tedesco andranno 8 milioni, 5 di parte fissa più altri 3 di bonus. Per il giocatore è invece pronto un ingaggio da 3 milioni a stagione. LEGGI QUI.

10.03 - Visite mediche per Zakaria

Ultimo giorno di mercato, Juve ancora attiva e assolutamente protagonista di questa sessione invernale. Mentre Cherubini e tutta la squadra mercato bianconera provano a cogliere le ultime opportunità (occhio a Nandez del Cagliari e qualche giovane di prospettiva), al J Medical è tempo di visite per gli ultimi acquisti, Denis Zakaria e Federico Gatti. Sono attesi entrambi nel corso della mattinata, pronti ad accoglierli un discreto numero di tifosi, come per Vlahovic qualche giorno fa.

Vlahovic arriva al JMedical! Tifosi della Juventus pazzi di gioia

Calciomercato Juve-Zakaria, è fatta: lunedì le visite mediche. Le cifre 17 ORE FA