Tutto fatto per Divock Origi al Milan . L'attaccante belga del Liverpool , che il 18 aprile compirà 27 anni, avrebbe raggiunto un accordo totale con il club rossonero: per lui pronto un contratto triennale (con opzione per un ulteriore anno) con ingaggio di 3,5 milioni a stagione. Per l'annuncio mancherebbe ormai solo la firma. Origi, il cui contratto con i Reds scade a giugno, guadagna attualmente 4 milioni all'anno.

Per Pioli un jolly offensivo

Origi, che con la maglia del Liverpool ha segnato 40 gol in 171 partite in tutte le competizioni, con i Reds ha vinto una Premier League, una Champions, una Supercoppa europea, un Mondiale per club e una Coppa di lega inglese. Nel 4-2-3-1 di Pioli sembra adatto a rivestire sia il ruolo di punta centrale, sia quello di esterno sinistro nella linea dei trequartisti.

