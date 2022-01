21 gol nello scorso campionato, 17 (e cinque assist) nelle 21 gare disputate finora in questa stagione di Serie A. Sul suo conto sono circolate tante voci e cifre molto diverse: cerchiamo di capire insieme quanto la Juventus ha versato nelle casse della Fiorentina, quanto invece nelle tasche del giocatore e quanto in quelle dei suoi agenti. Dusan Vlahovic alla Juventus è senza dubbio il colpo del calciomerato invernale: il 22enne serbo alle 19.30 di venerdì 29 gennaio 2022, il centravanti - da molti indicato come il possibile numero 1 del futuro nel ruolo - lascia Firenze e vola a Torino a cercare fortuna.nelle 21 gare disputate finora in questa stagione di Serie A. Sul suo conto sono circolate tante voci e cifre molto diverse: cerchiamo di capire insieme quanto la Juventus ha versato nelle casse della Fiorentina, quanto invece nelle tasche del giocatore e quanto in quelle dei suoi agenti.

Sono contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società, sono contentissimo e darò di tutto per ottenere tutti i nostri traguardi

Ad

Dusan Vlahovic Credit Foto Getty Images

Calciomercato Juve, il Barça non molla Morata: Laporta tratta con l'Atletico 18 ORE FA

70 milioni + 10 di bonus alla Fiorentina + contributi e oneri

La Juventus corrisponde alla Fiorentina 70 milioni di euro con pagamenti suddivisi in tre esercizi di bilancio: a questi vanno poi aggiunti 11,6 milioni alla voce "contributo di solidarietà e oneri accessori" e altri 10 milioni in bonus alla Viola. In sintesi la società della famiglia Agnelli si è impegnata per un onere certo di 81,6 milioni a cui vanno aggiunti gli altri 10 per la società di Commisso che porterebbero il totale a ben 91,6 milioni di euro.

7 milioni netti annui di ingaggio

Vlahovic ha firmato con la Juventus un contratto fino al 2026 con un ingaggio da 7 milioni netti annui: tradotto in lordo fanno altri 63 milioni di euro. Che sommati ai precedenti 91,6 milioni fanno un totale di 154,6 milioni.

Vlahovic alle visite mediche con la Juventus Credit Foto Twitter

8 milioni agli agenti

Quanto guadagnano gli agenti di Vlahovic? Darko Ristic e i suoi soci rientrano nella voce "oneri accessori", quindi la loro cifra dovrebbe corrispondere a 8,1 milioni di euro, in quanto 3,5 vanno a OFK Belgrado e Partizan in qualità di club di formazione del giocatore.

Vlahovic arriva al JMedical! Tifosi della Juventus pazzi di gioia

Calciomercato Barone: "Vlahovic? La Juve non ci ha fatto nessuna offerta" 21/01/2022 A 11:09