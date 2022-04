Rinnovo di prestigio in casa Sassuolo: il forte attaccante romano classe 1999 Gianluca Scamacca - 13 gol in 28 presenze in Serie A quest'anno - ha prolungato il suo contratto in essere col club neroverde fino al 30 giugno 2026.

Ad

Il comunicato del Sassuolo

Calciomercato Origi al Milan, è fatta: pronto un contratto di 3 anni IERI A 08:39

"L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Gianluca Scamacca (1999, attaccante) fino al 30 Giugno 2026"

Gli scenari

Tale mossa non sposta molto in chiave "calciomercato". L'inter resta in pole position per l'acquisto dell'attaccante della Nazionale la prossima estate, con il Milan pronto a eventuali azioni di disturbo qualora i nerazzurri allentassero la presa. Semmai il Sassuolo con il rinnovo acquisisce più potere in vista delle imminenti trattative.

Klopp: "Il mercato delle big non mi stupisce, noi non possiamo permettercelo"

Calciomercato Tutti pazzi per Bremer: dove giocherà il prossimo anno? 11/04/2022 A 16:03