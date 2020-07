L'ex giocatore blaugrana, che era stato accostato alla panchina del Barcellona come sostituto di Setien, resta in Qatar.

Nei giorni scorsi si era passato di un possibile ritorno di Xavi Hernandez al Barcellona: il tecnico blaugrana Setien era dato sulla graticola e si ipotizzava che l'ex candidato al Pallone d'Oro fosse il nome più plausibile per sostituirlo, tornando così in Catalogna non più come giocatore, ma come allenatore. Ma non sarà così.

L'Al Sadd, club in cui milita attualmente Xavi, ha infatti postato sui propri social l'annuncio del rinnovo di Xavi come allenatore per la stagione 2020-21: lo spagnolo resterà dunque in Qatar e la panchina di Setien, almeno per il momento, allontana un'ombra ingombrante.

Questo il commento del tecnico, che già tempo fa era stato vicinissimo al suo ritorno al Barcellona:

Sono felice di aver rinnovato il mio contratto con il club e, durante il questo periodo, sto lavoro con la dirigenza del club su diversi fronti, il più importante dei quali è il rinnovo del contratto della star del team Akram Afif, oltre a trattare per avere giocatori professionisti come lo spagnolo Gabi e il messicano Marco Fabian

