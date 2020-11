Da sempre, la finestra di mercato invernale è abbasta interlocutoria. Colpi a sistemare la rosa, cessioni poco dolorose e soprattutto occasioni. L’obiettivo di tutte le società è quello di strappare dei buoni giocatori, o comunque utili al progetto, ad un prezzo tutto sommato controllato. Niente spese folli, ma un occhio al bilancio e un altro verso il campo da gioco. Questa teoria, non sempre rispettata, quest’anno però vale il doppio. Il covid ha decisamente abbattuto i ricavi del calcio mondiale, così che tutte le società si sono ritrovare a combattere con l’economia più di quanto non facciano di solito. In tutto questo è comunque iniziata una stagione quanto mai imprevidibile sia in Italia che in Europa. Una stagione che potrebbe decollare o crollare, proprio dopo il mercato di Gennaio. In ballo ci sono diversi nomi interessanti che, in scadenza nel 2021 o in rottura con la società, potrebbero cambiare maglia tra poche settimane. Vediamo quali sono.

1. Christian Eriksen, 28 anni

Serie A Inter: rosso di 102 milioni. Zhang: "Conte leader" UN' ORA FA

Quando un anno fa usciva la notizia di Christian Eriksen prossimo sposo dell’Inter di Conte, il colpo metteva d’accordo tutti quanti. Un giocatore talentuoso, in rottura con il Tottenham che lo avrebbe perso a 0 in estate, si stava accasando a Milano per un prezzo nettamente favorevole in relazione al valore di mercato. Era un affare, di quelli alla Marotta. Classe, prezzo e utilità: c’era tutto.

Oggi, Black Friday 2020, la situazione si è ribaltata su sé stessa. Il giocatore danese, ormai in rottura completa con Conte, è la prima super occasione di questo mercato invernale 2020/2021. Il suo decorso nerazzurro terminerebbe nel 2024, però le condizioni per andare avanti non ci sono più. Eriksen, come ribadito anche da Marotta, quasi sicuramente partirà, e chi avrà il coraggio di tuffarsi sul giocatore lo porterà via ad un prezzo stracciato. Venghino signori venghino.

2. Paulo Dybala, 27 anni

Come si passa da essere il miglior giocatore del campionato a una riserva che rischia di essere venduto? Sinceramente non lo so, ma probabilmente non lo sa neppure Paulo Dybala: la nostra seconda scelta di questo Black Friday. Il giocatore argentino, assolutamente dominante nel 2020 con Maurizio Sarri, in tre mesi si è ritrovato il mondo girato all’ingiù. Tra il virus debilitante, i problemi sul rinnovo del contratto e una coppia d’attacco che gli sta risucchiando tutti i gol, Paulo potrebbe meditare un addio.

Logicamente è molto difficile pensare che in questa sessione la Juventus si privi di uno dei suoi migliori giocatori, ed è altrettanto difficile che una squadra spenda più di 50/60mln a gennaio, però se la famosa “volontà del calciatore” è quella di giocare più minuti e i bisticci sul rinnovo (scade il 2022 ma vuole un aumento da 12mln) dovessero continuare, i bianconeri potrebbero prendere in considerazione la pazza idea di scambiarlo. Se ciò dovesse verificarsi, la squadra complice di questa manovra si troverebbe un Dybala ad un prezzo assolutamente scontato rispetto al reale valore. Tutto molto difficile, ma niente da escludere.

Paulo Dybala Credit Foto Getty Images

3. Milik, 26 anni

Se Eriksen è possibile, Dybala molto difficile, Arkadiusz Milik è fin troppo facile. Il polacco del Napoli, fuori rosa dall’inizio di questa estate e in scadenza 30 giugno 2021, è sicuramente tra i giocatori più papabili a cambiar casacca in questa sessione invernale. Nonostante De Laurentiis sia un osso durissimo con cui trattare, il 26enne non rinnoverà il suo contratto con gli azzurri, e piuttosto che perderlo a zero in estate al presidente del Napoli converebbe venderlo ora e raccimolare un gruzzoletto per riorganizzare il club. Inutile dilungarsi sulla questione: il vero colpo Black Friday è lui.

4. Isco, 28 anni

Isco come Dybala. O forse è meglio dire Isco come Eriksen. Il talento del Real Madrid si è recentemente lamentato della sua posizione all’interno del club in cui gioca sempre meno minuti. Zidane vuole andare oltre ad uno degli artefici del triplete di Champions League, ma per farlo ha creato una situazione piuttosto scomoda. Ora lo spagnolo vuole andarsene, e per farlo, proprio come Eriksen, dovrà giocare sul malcontento.

Molto spesso il Real Madrid ha fatto vedere di poter sopravvivere alla cessione dei propri campioni, e privarsi di Francisco Alarcon rientrerebbe in questo schema. La sua cessione Black Friday, però, proprio come quella potenziale di Dybala, dovrebbe passare attraverso uno scambio: troppo alto il valore del giocatore. Il baratto con Eriksen, sull’asse Milano-Madrid di cui si vocifera da giorni, sarebbe ideale per entrambi i club, ma per ora sono solo suggestioni.

5. Ozil, 32 anni

Una situazione simile a quella di Arkadiusz Milik, è il caso Mesut Ozil. Messo fuori rosa dall’Arsenal ad inizio stagione, e senza partite da marzo, il valore economico del tedesco è drasticamente crollato. Però, proprio in virtù di un contratto che scade nel 2021 - e di una situazione di cartellino favorevole (l’ingaggio è ancora alto) - qualche squadra desiderosa di avere un trequartista potrebbe fiondarsi sul 32enne e regalargli un contratto e tanti minuti in campo. Dopo Milik, questo è il Black Friday più goloso.

6. Paredes, 26 anni

Se finora ho trattato prettamente la fase offensiva, uno dei migliori regali Black Friday di quest’inverno potrebbe essere Leandro Paredes. Il giocatore del PSG, ma anche ex Roma, è vittima della solita sovrabbondanza dei parigini che ogni anno spendano e comprano vagonate di giocatori, e poi si ritrovano tanti esuberi da piazzare a prezzo di saldo.

Paredes è la perfetta fotografia di ciò. Con i 52 minuti di media da inizio stagione, l’argentino non trova continuità di gioco e di prestazione.

Il suo talento e la sua giovane età (26 anni pienamente nel suo prime) faranno gola a tantissimi direttori sportivi che, però, si troveranno a dover convivere con il prezzo (su cui i francesi faranno pochi sconti) e l’ingaggio. La moneta migliore potrebbe essere proprio il giocatore, che con una forzatura della situazione, proprio come Isco, riuscirebbe a sbloccare la manovra per un trasferimento. È difficile, ma non impossibile. Occhio a questo Black Friday parigino.

7. Thauvin, 27 anni

Un altro colpo sottovalutato che riuscirebbe a svoltare la fase offensiva di molte squadre è Florian Thauvin. In scadenza nel 2021, il francese potrebbe cercare una squadra (e ce ne sono) proprio a gennaio, e consentire il Marsiglia di guadagnare dalla sua cessione.

Si, perché nonostante un girone di Champions con 0 punti in 4 partite, è piuttosto improbabile che il Marsiglia si privi di titolare inamovibile. Più perseguibile la strada della volontà del giocatore che, vista la condizione contrattuale, potrebbe aiutare economicamente la squadra che lo ha ospitato negli ultimi anni. Colpo da non escludere.

8. Calhanoglu, 26 anni

Per correttezza e completezza in questa lista va inserito anche Hakan Calhanoglu, in scadenza nel 2021 e ancora alla ricerca del rinnovo contrattuale. Però, è piuttosto improbabile che il Milan si privi a gennaio di un giocatore così importante. Il Black Friday, qua, non porta occasione.

9. Emerson Palmieri, Giroud e Marcos Alonso (26-34-29 anni)

Spariti dai radar del Chelsea di Frank Lampard, questi tre giocatori rappresentato in toto il colpo Black Friday di gennaio. Olivier Giroud, ad esempio, è stato accostato all’Inter di Conte (da sempre Marotta è abile a muoversi su questi terreni), ma anche i due esterni - tra cui Emerson Palmieri titolare in nazionale italiana – sono la fotografia di come un mercato invernale possa svoltare la stagione in positivo.

Il centravanti francese scade nel 2021, quindi la sua partenza è quasi certa, mentre sia Palmieri (2022) che Marcos Alonso (2023) potrebbero far leva sullo scarso minutaggio d’impiego. Il Chelsea farebbe cassa, mentre i due esterni troverebbero un ruolo da protagonisti lontano da Londra. Il prezzo sul mercato è veramente bassissimo. Più di Black Friday di così, non c’è.

10. Schone, 34 anni

Arrivato a Genova con un’accoglienza degna del miglior Aguilera, dopo un anno e mezzo l’avventura di Lasse Schone sulle rive del Mar Ligure potrebbe già terminare. Finito fuori rosa ad inizio anno, Schone, che va in scadenza a giugno 2021, è già sicuro di andarsene. Già in estate il club ha provato a venderlo, per cui la permanenza in rossoblu è di fatto quasi terminata. Un Black Friday a prezzo stracciato.

Lasse Schone Credit Foto Getty Images

11. Nainggolan, 32 anni

Appena rientrato da Cagliari, ma già pronto a ripartire: Radja Nainggolan. Il centrocampista ex Piacenza non rientrava nei piani di Conte ad inizio 2019 e, nonostante alcune parole importanti spese per il belga, il termine della sua seconda esperienza nerazzurra è già dietro l'angolo. L’ex Roma, proprio come l’estate scorsa, dovrebbe cambiare casacca e consentire all’Inter di trarne un guadagno economico. Per chi compra, è un affare. Black Friday di classe.

12. Jovic, 23 anni

Arrivato a Madrid da una stagione, ma già sul piede di partenza: il dulcis in fundo di questo Black Friday calciomercato è il serbo Luka Jovic. Il classe 1997, ormai molto distante dalla casablanca, sta meditando insieme alla società di trovare un'altra destinazione. Nonostante un prezzo di cartellino molto alto, in questa situazione così netta c'è lo spazio di manovra per livellare il prezzo e garantire una soluzione comoda ad entrambi. Per chi compra sarebbe un regalo perfetto: gioventù e voglia di rilancio ad un prezzo di costo molto aldisotto della media. L’affare giusto per l’inverno.

Gattuso: "Maradona a Napoli non morirà mai, ha cambiato il calcio"

Calcio Maradona pop: gli omaggi di cinema, musica e cultura UN' ORA FA