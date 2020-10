Le parole di Rocco Commisso su Federico Chiesa erano sibilline, con gli ultimi aggiornamenti stanno diventando un po’ più chiare: secondo il Corriere della Sera, quella contro i blucerchiati sarà l’ultimo match che Chiesa Jr. disputerà in maglia viola.

Si parla di un affare in dirittura d’arrivo, con accordo già trovato con il ragazzo sulla base di un contratto di 5 anni a 4,5 milioni di euro più bonus ; con la Juventus l’accordo è ancora da trovare ma si parla di un valore complessivo di 55-60 milioni, con formula ancora da ratificare.

Racconta il Corriere che la Fiorentina, rispetto a un mese fa, è meno intransigente e ha aperto all’ipotesi di cessione in prestito per 10 milioni con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate e facili condizioni. La Juve vorrebbe stare sotto i 50, la Fiorentina ne chiede 60 anche se diluiti nel tempo. Per il momento nessun giocatore della rosa di Pirlo dovrebbe entrare nell’operazione.