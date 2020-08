: la questione che riguarda Dybala è delicata, perché se da un lato ci sono i bilanci da far quadrare e le plusvalenze da cercare, dall’altro ci sono i risultati sul campo e l’argentino ha dimostrato in questa stagione di saper essere indispensabile per la squadra, oltre che molto amato dalla tifoseria. Insomma, per tante ragioni non può essere semplicemente sacrificabile e alla Juventus non conviene di certo far scadere il suo contratto e perderlo senza guadagnarci nulla. Sarà un dialogo delicato e complicato.