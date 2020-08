Il giocatore dell'Inter, a chi gli dice "Vorrei che il tuo futuro fosse lontano da Milano, risponde "Speriamo". Per il Pipita ormai sono ore contate alla Juventus, mentre il Milan tratta per Bakayoko.

Brozovic, l’addio all’Inter è via social?

Aria di malumore, per tante ragioni, in casa Inter. Uno di quelli più contestati è Marcelo Brozovic, che nell’ultimo periodo è stato preso di mira dall’opinione pubblica prima per il ritiro della patente per aver fallito un alcool test e poi per aver dato in escandescenze in pronto soccorso. Ora è tra i più criticati per non aver vinto niente con l’Inter e via social ha un battibecco con un tifoso, che commentando una sua foto gli scrive “Mezzo giocatore, speriamo che il tuo futuro sia lontano da Milano” e lui risponde “Speriamo”. Dulcis in fundo, come riporta la Gazzetta dello Sport, compare un suoi “like” anche a una pagina tedesca che parla del passaggio al Bayern Monaco del suo amico ed ex compagno Perisic.

La nostra opinione: ciò che accade sui social va sempre preso con le molle, perché spesso i personaggi pubblici si stancano dei leoni da tastiera che li massacrano e rispondono a tono quando proprio perdono la pazienza. Quindi questi malumori manifestati non sono poi così epici. Di certo c’è che il clima di instabilità che regna all’Inter in questo momento non aiuta a mantenere la serenità e del resto l’ultimo periodo di Epic Brozo è stato un po’ turbolento. Tutto sarà comunque vincolato a ciò che deciderà di fare Conte. Da lì partiranno tutte le congetture conseguenti.

Higuain-Juventus, si tratta la buonuscita

Per il Corriere dello Sport la Juventus e Gonzalo Higuain stanno trattando per la risoluzione del contratto con buonuscita. Da giorni sappiamo che il Pipita non ha intenzione di accettare trasferimenti e che vuole parlare col nuovo allenatore. Per il raduno della Juventus è questione di ore, ma che l’argentino non faccia più parte del progetto bianconero l’abbiamo capito tutti, senza la necessità di sentirlo dire a chiare lettere. Così la Juventus starebbe provando a rimetterci meno soldi possibili.

La nostra opinione: questa storia non è destinata a finire bene, purtroppo. Quando una delle due parti fa la voce grossa (Higuain in questo caso) di solito poi ci si lascia male, con delle frizioni, e il rischio con le ultime scaramucce è di rovinare anni di bei ricordi. Il Pipita alla Juventus ha dato tantissimo, rinunciando addirittura all’amore dei tifosi del Napoli per trasformarlo in odio, ma è tempo di capire che ormai il rapporto si è concluso e che continuare a tirae la corda è rischioso. I commenti sui social del resto sono lì da leggere: i tifosi della Juventus non sono contenti dell’atteggiamento assunto dall’attaccante e qui si rischia di ricadere nell’ostilità dei sostenitori, una Napoli-2 insomma.

Milan e Bakayoko, si tratta per il ritorno

Il Milan e Timoué Bakayoko, per Tuttosport, sono sempre più vicini. Il giocatore è pronto a tornare e il Milan sta trattando col Chelsea per riaverlo. La formula più probabile sembra quella del prestito con riscatto oneroso, che permetterebbe ai rossoneri di tirare il fiato, pianificare il bilancio e poi eventualmente a giugno ridiscutere la parte economica con i Blues.

La nostra opinione: se la cifra di cui si parla il riscatto è vera, ossia 30 milioni, stiamo parlando di tanti soldi per un prestito. A quanto pare però il centrocampista francese sarebbe molto contento di tornare e del resto il Milan sta insistendo parecchio per averlo, quindi tutto porta a pensare che presto ci sarà una riunificazione. I termini economici, se prestito sarà, diventeranno un’eventuale preoccupazione per la prossima estate.

