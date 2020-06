Il terzino 18enne cresciuto nelle giovanili del Panathinaikos ha firmato un contratto di 4 anni con un ingaggio di 300mila euro, diventando il quarto greco, dopo Georgatos, Choutos e Karagounis a vestire la maglia nerazzurra. Riuscirà a convincere Conte quest'estate e rimanere in prima squadra o verrà ceduto in prestito?

A diciotto anni di distanza dall'ultima volta, l’Inter torna a parlare greco sulla fascia con Georgios Vagiannidis, 18enne cresciuto nelle giovanili del Panathinaikos a lungo seguito da Piero Ausilio e i suoi scout. L’obiettivo del giovanissimo terzino destro sarà lasciare un ricordo più positivo del suo ultimo connazionale in rosa nerazzurra, Grigoris Georgatos, passato a Milano per due stagioni anonime sotto la guida di Marcello Lippi prima e Hector Cuper poi.

Il club milanese ha battuto la concorrenza di big europee come Borussia Dortmund, Manchester City e Monaco, confermandosi ancora una volta molto attivo sul mercato dei baby talenti oltre che su quello dei nomi più blasonati. Lo dimostrano gli affari Agoumé, Coutinho e Colidio negli ultimi anni. Il ragazzo, nativo di Atene, ha firmato nella tarda serata di giovedì un contratto di 4 anni con un ingaggio di 300mila euro netti. Prima di indossare la nuova maglia e correre sui prati di Appiano Gentile, però, dovrà attendere ancora qualche settimana: il 30 giugno si libererà dal vincolo con la squadra della capitale greca che incasserà un indennizzo di circa 400mila euro, secondo quella che in gergo viene definita training compensation, ovvero una somma che viene stimata partendo da una base fissa e altri parametri previsti dalla FIFA per ricompensare la “cantera” nella quale è cresciuto.

La scheda di Georgios Vagiannidis

Data di nascita 12 settembre 2001 Altezza e peso 181 cm x 68 kg Ruolo Terzino sinistro Piede preferito Destro Esordio in prima squadra 5/12/2019 (18 anni e 2 mesi) Nazionalità Greca

181 centrimetri per 68 chili, fisico longilineo e tanta, tantissima corsa. Gli allenatori delle giovanili del Panathinaikos ne sottolineano la capacità di spingere sulla fascia destra senza sosta, di cambiare passo all’improvviso, di accentrarsi per tirare anche con il piede debole, ma anche di assolvere diligentemente ai compiti di copertura. Con l’Under 19 Georgios ha iniziato la stagione da terzino classico della difesa a 4, ma ha spesso giocato anche da esterno alto nel 3-5-2 come nell’unica partita giocata tra i “grandi” a febbraio, in cui ha realizzato un gol e un assist in 61 minuti giocati. Dopo l’esordio da star nella Serie A greca, il ragazzo non è più sceso in campo su ordine della società: se non avesse rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno, non avrebbe più giocato. Da lì la cessione all’Inter.

Quell’ora all’Olimpico di Atene, però, è stato il miglior provino possibile agli occhi di Antonio Conte che proprio in quella posizione ha saputo trasformare Candreva, Moses e Giaccherini da oggetti misteriosi a valori aggiunti della rosa. Sarà proprio l’ex c.t. della Nazionale a decidere se il primo acquisto della stagione 2020/21 nerazzurra resterà in prima squadra oppure se farà un’esperienza in prestito in attesa della piena maturazione. L’estate strana del calcio italiano post-Covid sarà il banco di prova di Georgios.

