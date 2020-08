: il Milan non aveva più progetti per il giocatore svizzero. Da gennaio, infatti, militava in prestito al PSV Eindhoven ed evidentemente non rientra nei piani di mister Pioli. Il Torino sarà una soluzione da comfort zone per il giocatore: ritrova infatti mister Giampaolo , con cui aveva già lavorato in rossonero prima dell’esonero del tecnico, quindi i due non partiranno da zero.