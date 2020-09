La notizia del giorno è che la Juventus torna a interessarsi ad Alvaro Morata: evidentemente infastiditi dalla lunga attesa di un segnale da parte di Edin Dzeko e la Roma, i dirigenti bianconeri sarebbero pronti a mettere sul tavolo 10 milioni di euro per il prestito più 45 per il riscatto (più due milioni di bonus) per arrivare ad Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Questo è ciò che scrive Cope.