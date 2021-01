Lionel Messi da qualche giorno è libero di scegliersi con quale squadra accordarsi l'anno prossimo : il contratto con il Barcellona andrà in scadenza a giugno, quindi la Pulce può decidere quale sarà il proprio futuro. In attesa delle proposte delle big europee che di certo non mancheranno - Manchester City, PSG su tutte, le uniche che se lo possono permettere - ci sono anche piccole squadre che sfruttando il trend social si guadagnano un po' di visibilità.

Su Instagram è lo Spartak Mosca ad avanzare la propria candidatura ma Messi non lascia al club russo nemmeno il tempo di intavolare il discorso: "Hi, Leo!" ma la risposta da parte di un profilo fake è "no". Il thread dura ancora un po', giusto il tempo per far sorridere i fan dello Spartak e non solo. Messi è affare per pochi, non per tutti.