Tempi duri per Mario Balotelli : dopo aver lasciato il Brescia la scorsa estate , SuperMario è ancora alla ricerca di una sistemazione, con la stagione ormai cominciata già da un pezzo. Secondo il The Sun e Sky Sports, la sua prossima destinazione potrebbe essere in Championship , la Serie B inglese, con la maglia del Barnsley.

Secondo le ultime news, infatti, Mino Raiola avrebbe parlato a lungo con i co-chairmen del Barnsley Chien Lee e Paul Conway, per trovare un accordo con il club che al momento occupa la 16a posizione del secondo campionato inglese. Balotelli vorrebbe riprovare l'avventura inglese, già assaporata nel 2011-12 con il Manchester City e per un breve periodo nella stagione 2014-15 con la maglia del Liverpool.

Secondo i nostri colleghi di Eurosport UK, Balotelli è un vero e proprio enigma: raggiunta l'età tonda di 30 anni, cosa può chiedere una squadra inglese da lui e lui soprattutto cosa può dare? Le avventure inglesi passate narrano soprattutto di tante storie fuori dal campo e di un rendimento non memorabile in campo. Di lui si ricordano momenti memorabili come il titolo con il City, con l'assist ad Aguero, e la maglia ‘Why Always Me?’.