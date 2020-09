Acquistato per circa 35 milioni di euro nel gennaio 2019 durante la sessione invernale di mercato, Paquetà non ha mai convinto del tutto per poi sparire quasi definitivamente dalle rotazioni con l'approdo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il passaggio al 4-2-3-1 ha significato di fatto la fine della sua esperienza in rossonero durante la quale ha collezionato 44 presenze, 1 gol e 3 assist.