Mentre la Lazio deve destreggiarsi tra le polemiche per i tamponi positivi-negativi, c’è chi in biancocelesate vive sereno: è Pepe Reina, che in un’intervista ad AS e riportata da Tuttosport racconta di quanto si trova bene e di come abbia intenzione di rinnovare ancora, finché il fisico lo assiste, nel caso in cui la squadra si qualificasse di nuovo per le Coppe Europee.