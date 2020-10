Jens Petter Hauge è un giocatore del Milan a tutti gli effetti: oggi giovedì 1 ottobre è arrivata anche la firma sul contratto a perfezionare il blitz lampo di mercato per l'attaccante 20enne norvegese ormai ex Bodo/Glimt.

Milan, ecco Hauge: "Non vedo l'ora di giocare con Ibra"

Visto giocare ( molto bene ) e comprato a stretto giro di posta, come da antica tradizione di calciomercato rossonera. Un colpo low cost, è vero - si parla di 5 milioni di euro - ma di questi tempi ogni nuovo arrivato è ben accetto, soprattutto dopo i guai causati dal Covid (Ibrahimovic) e dagli infortuni (Rebic) nel reparto avanzato rossonero.

Nato a Bodø (Norvegia) il 12 ottobre 1999, Hauge è cresciuto nel Settore Giovanile del Bodø/Glimt con cui ha esordito in prima squadra nel 2016. Dopo 67 presenze e 9 gol, nel 2018 si è trasferito in prestito all'Aalesund, prima di far ritorno al Bodø/Glimt dove ha collezionato altre 51 presenze e realizzato 26 gol nelle due stagioni successive.