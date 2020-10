Paratici resta alla Juventus

Dato in partenza con destinazione probabile Roma, Fabio Paratici per Tuttosport resterà alla Juventus. Il dg bianconero resterà al suo posto, nonostante avesse ricevuto offerte anche in Europa, perché a quanto pare il sodalizio è felice.

La nostra opinione: se, come sembra, Paratici sta già lavorando per il mercato di gennaio, allora vuol dire che non ha davvero intenzione di andarsene. E non ne avrebbe motivo, visto che a quanto pare gode della fiducia della presidenza. Inoltre, se mai dovesse scegliere la Roma, sarebbe di sicuro un’opzione stimolante, ma con una nuova proprietà che non conosce il calcio italiano e che potrebbe offrire due vie: o carta bianca per riportare in alto la squadra, oppure idee precise e restrittive su come operare, idee che magari non sono quelle giuste per il nostro mercato. Alla Juventus invece paratici sa già ciò che trova.

Cavani ha un piano B se allo United non funziona

La Spagna a quanto pare è rimasta un po’ male per il mancato accordo tra Edinson Cavani e l’Atletico Madrid e così AS continua a seguire il Matador, riportando le sue parole in cui parla con rispetto del Boca Juniors e afferma che “sarebbe bello giocarci un giorno o l’altro”. Per il quotidiano spagnolo sarebbe dunque questo il piano B per Cavani: se al Manchester United non andrà bene, ecco l’alternativa.

La nostra opinione: è presto per parlare. Dopo anni di patimenti al PSG, Cavani è finalmente riuscito a liberarsi del giogo e trovare una soluzione alternativa per provare a rilanciarsi. Nel frattempo, dopo poche giornate i campionati sono stati interrotti per gli impegni delle varie Nazionali in giro per il mondo, quindi al momento Cavani non ha ancora messo piede in campo coi Red Devils. Bisognerà vedere, quando la macchina calcistica dei club si rimetterà completamente in moto, che cosa succederà e solo allora si potrà capire se il contratto dell’uruguayano si fermerà a un anno o se si eserciterà l’opzione per il secondo.

Aubameyang-Arsenal, avanti altri tre anni con la voglia di spendere

Il Mirror parla in termini ottimistici del rinnovo di Pierre-Emerick Aubameyang: il giocatore ha rinnovato per altri tre anni, ma sembra proprio che il club sia attivissimo per mandare a buon fine altri rinnovi in squadra e per fare acquisti nella finestra di mercato di gennaio.

La nostra opinione: il rinnovo di Aubameyang ha tenuto vivo l’interesse di molti per tanto tempo, ma finalmente si è arrivati a una (remunerativa) conclusione. Il club sta gettando le basi per un progetto a medio termine e il fatto che voglia spendere per ricostruire fa sperare in un ritorno “a cannone” dei Gunners ai vecchi fasti, quando erano una squadra che incuteva timore a chiunque.

