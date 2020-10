Secondo il Tuttosport, i l Polpo potrebbe lasciare presto Manchester United : il Real Madrid sarebbe la sua destinazione preferita, ma se non si dovesse concretizzare, non si esclude un ritorno a Torino, sponda bianconera.

Antonio Conte vorrebbe un altro esterno per completare definitivamente la propria rosa ma certamente il suo rinforzo non sarà Victor Moses, che è in procinto di andare allo Spartak Mosca. Rimangono vivi i nomi di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, a questo punto per gennaio.