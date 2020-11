Già qualche giorno fa al "El Chiringuito Tv" si parlava di un suo addio alla Casablanca dato all'80%, oggi "As" rilancia con un'offerta che sarebbe già arrivata da parte del Paris Saint-Germain: pronto un contratto triennale da 20 milioni di euro a stagione. Un totale dunque di 60 milioni in tre anni per il recordman di presenze della nazionale spagnola e per un difensore capace di segnare oltre 100 gol con la maglia del Real Madrid.