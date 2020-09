Sono passati solo cinque giorni da quando Luiz Suarez completava il proprio esame di italiano a Perugia : tutto sembrava incanalato al raggiungimento di un accordo con la Juventus, e invece prima le parole di Paratici ("Suarez è da togliere dalla lista, non ci sono tempi tecnici") poi le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna vanno in un'altra direzione.

Juventus: Suarez si allontana, attesa per Dzeko. Pellegrini: Genoa o Fiorentina

Suarez è diventato il primo obiettivo di mercato dei Colchoneros: secondo "Esport3", Morata è dato in uscita (forse anche verso la Juventus), mentre Suarez dovrebbe accordarsi per un contratto biennale con opzione per un terzo anno.