Edicola: Cavani all'Inter come contropartita per Icardi, Giampaolo verso la panchina del Torino

La nostra opinione: conosciamo tutti il modo di agire di Lotito quando si tratta di soldi: non è un imprenditore disposto a spendere un centesimo in più di quanto prestabilito, anche se il giovane attaccante (ha 22 anni) è un ottimo investimento per il futuro. Al momento sembra che i discorsi siano in fase embrionale e non sia stata fissata la cifra, ma staremo a vedere come si muoverà Lotito e se sarà disposto a cedere qualcosa o se sarà come al solito irremovibile: sembra che l’ipotesi più concreta di offerta sia 15 milioni più bonus. Staremo a vedere, anche in base a come si evolveranno Serie A, Premier League e Liga.